Prodotti tipici del territorio protagonisti della rassegna DiVin Nicotera

Tutto pronto per la DiVin Nicotera. La rassegna dedicata alle case vinicole regionali fa tappa nella cittadina costiera nella sua prima edizione. L’evento in programma sabato prossimo, 23 luglio, sul lungomare di Nicotera Marina, è stato promosso dall’assessorato Turismo e cultura in sinergia con i volontari comunali e il gruppo Protezione civile locale. Lo scopo è quello di valorizzare le eccellenze locali e al contempo offrire occasioni di socialità. Prevista la partecipazione di attività produttive del luogo con degustazione di prodotti tipici della dieta mediterranea. In programma anche una degustazione di vini. Inizio alle ore 21.30.