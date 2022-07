A Jonadi due panchine in ricordo di David Sassoli

Un omaggio a David Sassoli. In occasione dell’Anno europeo dei giovani 2022, Associazione Valentia e Giovani federalisti europei di Vibo Valentia, con il patrocinio del comune di Jonadi, promuovono la creazione di due panchine europee a Jonadi, in via Tiziano Becellio intitolate allo scomparso David Sassoli, già presidente del Parlamento Europeo. Uno spazio verde per la cittadinanza e in particolare i giovani, per celebrare i valori dell’Unione europea e per portare i suoi simboli nelle città italiane attraverso un’operazione di riqualifica territoriale e di coinvolgimento della cittadinanza su tematiche europee. [Continua in basso]

L’inaugurazione della Panchina europea si terrà alle ore 19:00 alla presenza delle autorità cittadine, dell’associazione Libera contro le mafie di Vibo Valentia e di numerosi enti del terzo settore. A seguire dell’inaugurazione, si terrà un dibattito sul futuro dell’Unione Europea in occasione dell’Anno europeo dei giovani 2022. L’idea della panchina nasce dalla volontà di dedicare un luogo d’incontro, di aggregazione sociale, aperto a tutti a un rappresentante delle istituzioni e degli ideali e i valori di democrazia, libertà e uguaglianza alla base del pensiero delle madri e dei padri fondatori dell’Europa unita e del Manifesto di Ventotene. Un simbolo per il territorio per ricordare l’importanza della comunità e della quotidianità e la necessità di portare l’Unione Europea il più possibile tra i cittadini.