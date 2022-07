Ingegneri, il vibonese Mazza eletto presidente della Foical

Venerdì 29 Luglio nella propria sede legale in Via Chimirri a Catanzaro si è riunito il Consiglio della Federazione regionale degli Ordini territoriali degli Ingegneri della Regione Calabria (Foical). La Foical rappresenta l’organismo di rappresentanza regionale della categoria tecnica più numerosa della Calabria grazie alla presenza di oltre 11.000 ingegneri iscritti. La convocazione si è resa necessaria a seguito del rinnovo dei consigli provinciali degli Ordini degli Ingegneri che hanno visto eletti come presidenti l’ing. Gery Cuffaro per l’Ordine di Catanzaro, l’ing. Antonio Grilletta per l’Ordine di Crotone, l’ing. Marco Saverio Ghionna per l’Ordine provinciale di Cosenza, l’ing. Francesco Foti per l’Ordine di Reggio Calabria e l’ing. Pasquale Romano Mazza per l’Ordine di Vibo Valentia. [Continua in basso]

Preso atto della nuova composizione, della disponibilità dell’ing. Cuffaro a non ricoprire alcuna carica secondo il principio dell’alternanza e per far fronte alla successione del precedente Consiglio federativo fin oggi diretto dall’Ing. Carmelo Gallo di Cosenza, si è proceduto alla unanime designazione delle nuove cariche direttive.

Come nuovo presidente della Foical è stato nominato l’ing. Pasquale Romano Mazza (Ordine di Vibo Valentia) , coadiuvato dall’ing. Antonio Grilletta (Ordine di Crotone) e l’ing. Francesco Foti (Ordine di Reggio Calabria) in qualità di vice presidenti. La segreteria è stata affidata all’ing. Marco Saverio Ghionna dell’Ordine di Cosenza.



Il nuovo Consiglio della Federazione regionale, nel corso della prima riunione, ha inoltre affrontato alcuni importanti temi di categoria e di interesse regionale, ai quali sarà necessario far fronte nell’immediato e non appena sarà composta l’assemblea dei delegati e l’organizzazione federativa. Una road map serrata che i presidenti intendono approntare per rendere subito operativa la struttura regionale così da far fronte, in tempi record, alle sfide importanti che questo periodo prospetta e che non potrà non coinvolgere in posizione primaria gli ingegneri calabresi.

In continuità con il grande lavoro svolto dal precedente esecutivo, vessato dalla difficile situazione pandemica, è intento del presidente Mazza “recuperare il tempo accidentalmente perduto e proseguire nell’elevare la rappresentatività di una categoria professionale fondamentale per lo sviluppo e per il rilancio economico della regione Calabria, mettendo a disposizione della comunità le competenze e le conoscenze degli ingegneri”.