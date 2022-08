Murales imbrattato a Vibo Marina, anche la Pro loco esprime condanna

Continuano i messaggi di vicinanza e solidarietà all’associazione “Libera” dopo l’episodio del deturpamento del murales che era stato realizzato per ricordare la marcia per la legalità del 24 dicembre 2019 dopo l’operazione Rinascita Scott. L’ultimo intervento in ordine di tempo è quello che perviene dalla Pro Loco di Vibo Marina con il quale l’associazione intende esprimere la propria condanna in merito a quanto accaduto: «La Pro Loco, postazione civica e di legalità, condanna lo stolto gesto dei vandali che hanno imbrattato il murale realizzato lo scorso anno dai ragazzi di Libera all’ingresso di viale delle Industrie di Vibo Marina in segno di solidarietà verso l’Arma dei carabinieri». [Continua in basso]

A parere dell’associazione, inoltre, «Si rivelano sempre più necessarie iniziative di prevenzione e di impegno a favore dell’educazione civica e alla legalità, nonché un maggiore impegno nella cittadinanza attiva, per cui la nostra associazione da sempre si batte». «La nostra associazione- rimarca infine la Pro Loco- sostiene convintamente le attività di Libera ed è pronta a partecipare per il ripristino del murale».

