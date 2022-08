Nicotera, al via i lavori lungo la Sp num. 30. Prevista una spesa di un milione e mezzo

Iniziati da qualche giorno i lavori di riqualificazione della strada provinciale numero 30 fra Nicotera Marina, Nicotera, Rombiolo, e località Pioppi. I lavori, per un importo di 1.500.000 euro, comprendono, pulizia cunette, realizzazione cunette ove mancanti, realizzazione di alcuni muri di contenimento e nuovo manto bituminoso. A darne notizia l’amministrazione comunale tramite una nota social nella quale si legge: «Nell’esprimere viva soddisfazione, per la realizzazione di questa importante opera, cogliamo l’occasione per ringraziare il presidente della Provincia Salvatore Solano, il nostro consigliere provinciale Pino Leone, la responsabile dell’Utp Conocchiella e il geometra Minarchi». Anche attraverso le pagine Fb, alcuni utenti hanno espresso apprezzamento per le attività riservate all’arteria, tra le più trafficate del comprensorio.