L’eroe vibonese dei mari Paolo Fedele cittadino onorario di Zungri

Il Comune di Zungri conferirà a Paolo Fedele, ufficiale vibonese in servizio presso la Capitaneria di porto di Napoli, la cittadinanza onoraria. L’iniziativa si terrà nella sala consiliare comunale il prossimo 19 agosto alle ore 19. [Continua in basso]

Il riconoscimento viene tributato, si legge nelle motivazioni: «per il lodevole impegno umano e professionale nello svolgere la sua attività di uomo di mare, come esempio di vita ispirata ai valori della solidarietà umana nei confronti delle persone più deboli ed emarginate, per l’esemplare affezione verso la città di Zungri e la sua comunità testimoniata da iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della città in tutti gli aspetti, socio-economici, artistici, storico-cultuali, umani e religiosi». Fedele, dopo un lungo periodo, ha lasciato lo scorso anno la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina per intraprendere il nuovo prestigioso incarico presso la Direzione Marittima di Napoli. Protagonista di numerose missioni sia nazionali che internazionali (Grecia, Spagna, G7, Canale di Sicilia, Emergenza Stromboli, Albania ed ex Jugoslavia), ha condotto operazioni in scenari operativi “caldi e delicati”, i cui risultati sono stati ampiamente oggetto di vivo apprezzamento dell’opinione pubblica, di riconoscimenti e gratificazioni tributati dalle istituzioni italiane e dai dai governi esteri in cui ha operato.

