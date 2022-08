Lotto, in Calabria vinti oltre 16mila euro: la fortuna bacia pure il Vibonese

Premiati due giocatori. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 635,1 milioni dall'inizio dell'anno

Doppietta al gioco del Lotto in Calabria: come riporta Agipronews, sono state centrate due vincite, una da 9mila euro a Morano Calabro, in provincia di Cosenza, e una da 7.500 a Vibo Valentia. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 635,1 milioni dall’inizio dell’anno.