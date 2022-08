A Maierato ecco la sagra degli “Antichi e nuovi sapori maieratani”

Continua la riscoperta del Borgo, anche attraverso i sapori della terra, a Maierato. Venerdì prossimo, 12 agosto, organizzata dalla locale Pro loco, presieduta da Rosanna Silvaggio, si terrà presso Corso Garibaldi a partire dalle ore 21 la 24esima edizione della sagra “Antichi e nuovi sapori maieratani”. Le sere d’agosto hanno un sapore ben definito: il sapore della felicità, del riposo dopo le fatiche di un intero anno, dell’incontro con gli amici. Quale luogo migliore che esprime totalmente il concetto di convivialità se non una sagra? Una serata che vuole esaltare e promuovere le specialità della gastronomia calabrese con piatti buoni e genuini della tradizione maieratana. Pietanze rigorosamente realizzate con prodotti locali, prodotti a km0 delle aziende agricole del territorio che vengono trasformati dalle cuoche maieratane.



Un’occasione, insomma, imperdibile per conoscere un piccolo territorio e la sua storia, un’esperienza culinaria, peraltro, con un’importante novità: la possibilità di acquistare i prodotti tipici ed immergersi in piccole esperienze di vita locale, mettere “le mani in pasta” guidati da sapienti mani si diventa consum-attore realizzando uno dei piatti più riconosciuti nel mondo come calabrese, i filejia.