Pizzo, successo per gli spettacoli della Compagnia Teatrale Pizzitana

La Compagnia Teatrale Pizzitana e l’assocazione “Pizzo cultura e tradizioni” hanno organizzato la rassegna teatrale 2022, dal nome “Teatro sotto le stelle 2.0”. Il programma è iniziato già nei giorni scorsi e si concluderà il 14 agosto. Come gli spettacoli precedenti, gli ultimi due, che saranno questa sera e il 14 agosto, andranno in scena nella villa comunale alle ore 21. Pizzo è notoriamente un paese ricco di tradizioni, ed il teatro – in particolar modo la commedia – rientra certamente tra queste. La compagnia teatrale pizzitana è infatti famosa in tutta la Calabria per le stuzzicanti battute e per le circostanze raccontate che tendono a far ridere lo spettatore dal primo all’ultimo minuto. [Continua in basso]

Questa sera si esibiranno I Commedianti Vibonesi, con “Pe’ curpa du caputreno” (che tradotto significa “Per colpa del capotreno”) e il 14 agosto si concluderà la rassegna con l’ultima esibizione, questa volta della Compagnia Teatrale Pizzitana, che sarà “Nda vita ngi voli fortuna” (che significa “Nella vita ci vuole fortuna”). Tanti gli attori che hanno interpretato e interpreteranno i ruoli nelle commedie: Silvano Murmura (che ne è anche regista), Antonella Polito, Arianna Ricciuto, Emanuele Di Iorgi, Tina Schiavone, Benedetta Buffone, Lavinia La Torre, Bruno Sarlo, Matteo Bretti, Francesco Iannaci, Clelia Barbieri, Franco Chiarelli, Pasquale Perri, Maura Chiarelli, Patrizia Bartucca, Elena Chiarelli e Angelica D’Alì. Una particolarità della Compagnia Teatrale Pizzitana è che unisce giovani e anziani non soltanto sul palcoscenico, ma anche nel pubblico, in cui si registrano presenze, oltre che numerose, anche eterogenee: bambini, giovani, adulti, ma anche anziani, gruppi di amici e di famiglie che ogni anno non si perdono gli appuntamenti della Compagnia.