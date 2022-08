San Costantino Calabro, Disabili senza Barriere e Avis in campo per la raccolta del sangue

Quando le realtà di terzo settore si incontrano e fanno gruppo i risultati sono quasi sempre assicurati. Ne è prova l’ottima riuscita dell’iniziativa solidale portata a compimento nelle scorse ore a San Costantino Calabro dall’associazione Disabili senza Barriere, presieduta da Rocco Deluca, in sinergia con l’Avis comunale di Mileto, guidata da Aldo Angillieri. Si è trattato, nello specifico, di un’intera mattinata dedicata alla raccolta del sangue, grazie all’Unità mobile predisposta nel centro cittadino. Il tutto, nella convinzione che solo «prendendosi cura degli altri ci si sente doppiamente vivi. Abbiamo invitato noi e altri a condividere la gioia del donare – sottolinea al riguardo il presidente Deluca – consapevoli che oggi, dopo oltre due anni di pandemia da Covid-19 e di restrizioni, è ancora più urgente e importante compiere questi gesti di altruismo. Tante sono le persone che non possono andare in vacanza e che per una malattia o un intervento urgente o programmato hanno bisogno dell’aiuto di ciascuno di noi. Donare sangue è un semplice gesto, capace di moltiplicare i legami con i nostri amici e con l’intera comunità. Del resto – aggiunge – il bisogno di sangue non si arresta mai. Chi lo dona rinvigorisce le speranze delle persone che si trovano in stato di bisogno e salva vite umane, sapendo che non riceverà nulla in cambio, se non la consapevolezza di aver fatto del bene ad altri. E questo – conclude – nella convinzione che un giorno anche noi ci potremmo ritrovare con problemi di salute tali, da aver bisogno di ricevere trasfusioni di questo prezioso e vitale liquido».