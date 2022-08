Dal mare alle Serre e poi musei ed eventi religiosi: come trascorrere il Ferragosto nel Vibonese

Per turisti e residenti le opzioni non mancano. Restano aperti anche diversi Musei della Provincia. Ecco quali

È il momento clou dell'estate. Un giorno di festa in ogni paese e angolo della provincia. Il Ferragosto è da sempre vissuto come una parentesi di leggerezza prima della chiusura della stagione estiva. E dopo due anni di pandemia, quest'anno le misure meno stringenti consentono un minimo di libertà in più. Dal mare alla montagna passando per la collina. Per turisti e residenti nel Vibonese le scelte non mancano.

Capo Vaticano

Destinazione mare oppure montagna

La Costa degli dei è ricca di località marine dove trascorrere il 15 agosto. I soggiorni al mare sono tra i più gettonati quanto dai villeggianti quanto dagli stessi vibonesi. Il litorale, del resto, offre numerosissime spiagge libere e anche lidi attrezzati. Pizzo, Vibo Marina, Bivona, e poi ancora Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Capo Vaticano e Nicotera. Dagli arenili ampi e sabbiosi alle calette tra le rocce dove immergersi in attività di snorkeling. In tanti sperano di trascorrere un Ferragosto all’insegna del mare, del sole e del relax. In occasione del Ferragosto, inoltre, Tropea sarà teatro della suggestiva processione in mare. Le statue che compongono l’opera Sacra Famiglia, conservate nel famoso santuario di Santa Maria dell’Isola, percorreranno costeggeranno un tratto di litorale in occasione della giornata in cui la Chiesa celebra la solennità dell’Assunzione al cielo di Maria. Ci sono poi le Serre vibonesi che offrono una valida alternativa al mare. Le zone di Mongiana, Vallelonga, Serra San Bruno, Soriano sono tra le mete più gettonate. Un modo per riconnettersi alla natura in una giornata tradizionalmente dedicata agli affetti e al buon cibo.

Le grotte di Zungri

Mare, montagna ma anche tanta cultura. Tra i siti visitabili le grotte di Zungri e il Museo della civiltà rupestre e contadina. L'insediamento degli Sbariati si sviluppa su un ampio costone roccioso in una località denominata Fossi. Le grotte sono divenute nel tempo attrazione turistica di rilievo in tutta l'area del Poro, valicando i confini regionali.