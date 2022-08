Sant’Onofrio, grande attesa per il concerto di Santino Cardamone

Il cantante, di origini calabresi, è noto per la sua audizione ai provini di XFactor nel 2015. L'evento organizzato dall'associazione "Bubini"

A Sant’ Onofrio continuano gli eventi estivi per allietare la popolazione. Giovedì 18 agosto, alle ore 21, l’associazione Bubini, di promozione sociale, con il patrocinio del Comune, hanno organizzato un’iniziativa musicale. In piazza Umberto I si esibirà Santino Cardamone, cantautore folk calabrese, nato e cresciuto a Crotone. I ragazzi dell’associazione spiegano che «ha partecipato alle audizioni di XFactor nel 2015, mostrando grande energia con il singolo “Amsterdam”. È ritornato poi in scena, nel suo stile interpretativo e inconfondibile, con la pubblicazione del suo disco d’esordio “Terra, amore e libertà”». Apriranno il concerto due giovani ragazzi, Nancy e Jacopo, che intratterranno il pubblico con musica jazz. L’associazione è costituita da 23 ragazzi di Sant’Onofrio che hanno voglia di promuovere «cultura, socialità, solidarietà, partecipazione, integrazioni e valorizzare il proprio territorio». Ci saranno anche stand di panini e bibite che potranno essere gustati.