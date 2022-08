Nicotera, il Comune ottiene un nuovo finanziamento: si costruirà un asilo nido

Il Comune di Nicotera ha ottenuto un altro importante finanziamento questa volta per la realizzazione di un asilo nido comunale nel centro della città. Una notizia importante per le famiglie della zona, che potranno usufruire dei servizi scolastici di un nuovo istituto. Il progetto è stato seguito e curato da Marco Vecchio, assessore ai lavori pubblici, e dall’attuale responsabile del servizio tecnico Utc Claudio Corigliano. Si tratta di una pianificazione che ha ricevuto l’approvazione del Ministero per un totale di 710mila euro. Una cifra importante che servirà dunque a costruire una nuova struttura scolastica all’interno della cittadina. Il progetto rientra tra quelli previsti per aumentare l’offerta di servizi educativi nella fascia dai 0 ai 6 anni.