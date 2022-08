Successo a Vibo per la settima “rimpatriata” di docenti ed alunni dell’Alberghiero

Riuscita rimpatriata annuale degli alunni e professori della scuola alberghiera di Vibo degli anni ‘80, giunta alla settima edizione. Ex studenti e docenti si sono ritrovati in un ristorante del vibonese per una cena a suggello dell’amicizia, dei ricordi e del piacere di ritrovarsi dopo 40 anni. Tanti i docenti capitanati dal preside Nino Potenza e diversi gli alunni oramai chi a sua volta insegnante e chi divenuto professionista affermato nella ristorazione locale e nazionale. La serata, condita da tantissimi aneddoti e racconti di esperienze lavorative, si è conclusa con la promessa di un nuovo incontro il prossimo e la volontà – attraverso l’attuale scuola alberghiera – di collaborare ad iniziative che mantengano sempre alto il prestigio dei professionisti della ristorazione vibonese.