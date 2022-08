A Montepaone Lido il premio Liber@mente: riconoscimento anche a Vito Teti

L’auditorium comunale sul lungomare Nausica di Montepaone Lido ospiterà questa sera, 27 agosto, con inizio alle ore 21.30, la XIV edizione del Premio Internazionale Liber@mente. Nell’edizione odierna, il premio sarà conferito a Guglielmo Piombini, imprenditore culturale, scrittore ed editore, a Luigi Sepiacci, presidente Aninsei Confindustria, e a Vito Teti, antropologo e scrittore vibonese. Il riconoscimento, istituito dalla Fondazione Vincenzo Scoppa si caratterizza per le sue finalità di valore culturale, e nello stesso tempo di sensibilizzazione verso il tema della libertà. Si caratterizza altresì, come valore culturale e educativo con riferimento ai comportamenti «eccellenti – annotano gli organizzatori – delle figure dei premiati, personalità che si sono distinte nel mondo della cultura, delle arti, dell’editoria, dello spettacolo, dello sport, della politica e delle professioni in genere. I premi sono costituiti dall’opera “Volo” ideata da Angela Fidone e realizzata dell’artista Giuseppe Criniti. Nel corso della serata saranno altresì assegnati dei riconoscimenti speciali». [Continua in basso]

La serata sarà condotta da Rossella Galati e Daniela Rabia con momenti teatrali della Compagnia dei Sognattori e musicali degli artisti Maria Mellace, soprano, Alfonso Colosimo, tenore, Daniele T. Mellace, baritono, e Maria Scalzo, pianoforte, dell’associazione Livadìa. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Vincenzo Scoppa e della rivista Liber@mente in collaborazione con il Comune di Montepaone, la BCC Calabria Ulteriore – Gruppo Iccrea, Confedilizia Calabria, l’agenzia immobiliare Tecnorete di Montepaone, Radio Ciak, il laboratorio orafo Lea Urzino di Soverato e l’associazione Amici Veri di Catanzaro.