Libera Vibo ringrazia il colonnello Capece: «Svolto uno straordinario lavoro»

«Vogliamo ringraziare il Colonello Bruno Capece che, dopo tre anni di intensa attività presso il comando provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, ha assunto un nuovo incarico di comando nella scuola allievi di Campobasso. Un ringraziamento per lo straordinario lavoro svolto che ha lasciato un segno profondo, non solo per la grande professionalità, ma anche per la grande umanità divenendo un punto di riferimento credibile per i tanti giovani che ha avuto modo di incontrare nelle scuole. Con la sua attività ha dimostrato che le istituzioni prima ancora di essere la divisa che indossano sono uomini e donne che hanno a cuore le sorti di una terra per la quale si spendono con abnegazione e grande senso del dovere. Un territorio che speriamo possa continuare a sentire ancora un po’ suo. Al Colonnello Capece inviamo i migliori auguri per la nuova avventura». Così il coordinamento provinciale di Vibo Valentia dell’associazione Libera.