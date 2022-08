Riparte da Briatico la rassegna letteraria “Un libro al mese. Visti da vicino”

Riprende il 2 settembre, alle ore 19, presso la sala di Protezione civile del Comune di Briatico, Aspettando la IX edizione di “Un libro al mese. Visti da Vicino”, la rassegna di cultura letteraria e demo-etno-antropologica, ideata e condotta da Concetta Silvia Patrizia Marzano, presidente dell’associazione L’Isola che non c’è. Un inizio che vede in primo piano la collaborazione del Comune di Briatico, del suo sindaco Lidio Vallone e dell’assessore alla Cultura Maria Teresa Centro. Presso la sala di Protezione civile nella quale l’amministrazione sta allestendo una biblioteca con l’ausilio di scrittori e case editrici, già si sono svolti due incontri. In questo terzo, ospite, Francesca Saveria Chindamo. Un incontro a tu per tu, con chi ha seguito la diretta web nel periodo di nomina di Vibo Valentia Capitale Italiana del Libro, con l’autrice che vive a Roma. Il volume “E poi viene il sole” sarà presentato dall’avvocato Pasqualfabrizio Francica e la serata sarà condotta dalla presidente dell’associazione L’Isola che non c’è, organizzatrice della rassegna, Concetta Silvia Patrizia Marzano. [Continua in basso]

Data successiva il 17 settembre. Alle ore ore 10.30, nei locali del Museo dell’Arte Contadina di Girifalco, “Luigi Ilardo. Omicidio di Stato”. Un libro e un incontro con gli eventi della trattativa stato-mafia. Sarà presente Luana Ilardo, figlia del boss pentito ucciso dopo aver rivelato il nascondiglio di Provenzano. In questa occasione l’amministrazione sarà rappresentata da Rosanna Rizzello, presidente del consiglio comunale. La Marzano modererà l’incontro nel quale sono previsti gli interventi di Elvira Jaccino, segretario provinciale di Libera Catanzaro,Giuseppe Valentino, segretario regionale C.G.I.L- Filmcams Calabria e del prof. Pino Vitaliano, docente e scrittore. In collegamento Daniele Billitteri, storico giornalista de L’Ora di Palermo. Come preannunciato, gli incontri sono prodromici di quelli che si svolgeranno su tre regioni d’Italia, Calabria, Abruzzo e Lazio nella IX edizione della rassegna “Un libro al mese. Visti da vicino”. Sarà tra fine settembre ed ottobre che partiranno gli incontri con il primo comune in Abruzzo, Carsoli, e nel Lazio, Roma L’Isola che non c’è

