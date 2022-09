Parghelia, tutto pronto per la presentazione del Museo della memoria

Nella giornata di giovedì 8 settembre a Parghelia si terranno una serie di eventi di matrice storico-culturale organizzati dal Comune. Si inizierà in mattinata, alle ore 11:30, con la deposizione di una corona di fiori al monumento dei caduti del terremoto dell’8 settembre 1905 che si trova in via Mariano Meligrana. Nel pomeriggio della stessa giornata, alle ore 17:30, attesa la presentazione del museo della Memoria. Quindi vi sarà l’intitolazione della sala della paleontologia a Mario Bagnato. L’evento è in programma nella sala convegni di via Trento n.2. Infine, alle ore 21:30, in piazza Ruffa, l’esibizione del gruppo calabrese Amakorà.