Unicef Vibo, la lotta al cyberbullismo al centro delle attività del servizio civile

Al via il Servizio civile Unicef sul territorio vibonese. Due giovani, entrambe di Vibo, hanno deciso di dedicare un anno della propria esistenza al servizio degli altri: «Il progetto su cui Annalaura e Carmen dovranno lavorare si intitola: “Prevenire il cyberbullismo! Educare i giovani per un uso consapevole del digitale”, tema di grande attualità. Naturalmente parte del lavoro sarà sicuramente svolto nelle scuole dove si potranno incontrare la maggior parte dei ragazzi ma, nondimeno, si cercherà di lavorare e collaborare con tutte quelle realtà locali che hanno a cuore la vita dei nostri giovani», specifica il presidente del Comitato Gaetano Aurelio. [Continua in basso]

Le due volontarie hanno iniziato l’esperienza del Servizio civile nel periodo estivo, per cui la maggior parte della loro attività è stata rivolta ad una formazione specifica sulla tematica. Le ragazze si dicono entusiaste della nuova esperienza. A breve tutte le scuole e le realtà interessate all’argomento riceveranno una proposta di progetto su cui lavorare assieme. Annalaura e Carmen svolgeranno il loro impiego nella sede centrale di Vibo Valentia che sarà inaugurata a breve in via Feudotto,16, grazie ad un comodato gratuito con la Conf Commercio. Gli uffici saranno aperti nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e mercoledì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 19,00. Ospiteranno chiunque abbia voglia di visitare la sede ed, eventualmente, portare gli aiuti umanitari.

