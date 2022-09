Vibo, messaggio del sindaco Limardo per l’inizio dell’anno scolastico

In occasione dell’avvio dell’anno scolastico, in calendario domani 14 settembre, il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo ha scritto un messaggio rivolto a studenti, dirigenti scolastici, insegnanti e personale non docente di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio cittadino. Un augurio affinché i mesi a venire siano vissuti con serenità e impegno da parte di tutti. Di seguito il testo integrale della missiva. [Continua in basso]

«Carissime bambine, carissimi bambini, ragazze e ragazzi, dirigenti, docenti, personale Ata e carissime famiglie.



Anche quest’anno desideriamo rivolgere un pensiero affettuoso e riconoscente a tutti voi per salutare il nuovo anno scolastico alle porte, che vi regalerà scoperte, vi chiederà impegno, vi presenterà sfide facili e difficili, risponderà a tante domande e tante altre domande vi susciterà.



L’educazione e la crescita sono percorsi delicati, complessi e cruciali per il nostro futuro, tali da non poter essere delegati soltanto alla Scuola che pure riveste un ruolo principale. Anche attraverso il solo esempio delle nostre azioni, tutti dobbiamo sentirci responsabili per la buona crescita delle giovani generazioni.



Per questo motivo, come amministrazione comunale, abbiamo lavorato con passione a fianco delle Scuole, delle famiglie, di enti pubblici e privati per condividere progettualità efficaci e investire maggiormente nella qualificazione delle opportunità educative e formative. Lo dimostrano le tante misure e i lavori avviati per mettere in sicurezza le nostre scuole. Nel corso di questi mesi l’amministrazione comunale ha avviato tutta una serie di interventi per far sì che le strutture scolastiche fossero pronte ed accoglienti; i lavori di manutenzione più invasivi nel corso dell’anno continueranno.



Ma non abbiamo la presunzione di affermare che tutto questo basti, piuttosto il dovere etico e politico di continuare ad impegnarci al massimo delle nostre possibilità per affrontare insieme le sfide attuali, compresa quella ambientale che non può essere vinta senza coinvolgere l’educazione della persona fin dalla primissima infanzia, e a partire dalle nostre scelte quotidiane, come quella di utilizzare di più la bicicletta e meno le auto o di ridurre i rifiuti ed evitare sprechi.



A voi dirigenti scolastici e insegnanti, che rivestite il ruolo tanto prezioso quanto impegnativo di offrire ai nostri figli un sapere, un saper essere e un saper fare che valga per tutta la vita, rivolgiamo un augurio di buon lavoro con la gratitudine per quanto fate. Un ringraziamento esteso a tutto il personale ausiliario della scuola per l’indispensabile funzione di supporto alla vita scolastica.



A voi famiglie auguriamo la forza e la felicità necessarie a svolgere il difficile compito di educare i figli insieme alla scuola, avvalendovi di tutte le opportunità che questo nostro territorio offre per lavorare al vostro fianco».

LEGGI ANCHE: Ritorno a scuola, Solano incontra le dirigenti di Scientifico e Alberghiero di Vibo

Articoli correlati