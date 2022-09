Festival Nazionale dei Borghi più belli d’Italia: Tropea sempre protagonista – Foto

Festival Nazionale dei Borghi più belli d’Italia, la Destinazione Tropea conquista gli ospiti della 14esima edizione dell’evento ospitato quest’anno ad Abbateggio e Caramanico Terme (Pe). Reti e sinergie per valorizzare e promuovere l’icona turistica della Calabria oltre i confini regionali, continua l’impegno dell’amministrazione comunale. È quanto fa sapere il sindaco Giovanni Macrì esprimendo soddisfazione per il successo registrato in nella tre giorni dell’evento itinerante. Il Borgo dei Borghi 2021 rappresentato dal presidente del consiglio comunale, Francesco Monteleone ha mostrato le sue bellezze paesaggistiche ed architettoniche attraverso una serie di pubblicazioni e con l’ausilio del video racconto Le Pietre Parlanti, prodotto e realizzato dalla Compagnia Teatrale BA17 di Angelica Artemisia Pedatella. [Continua in basso]

Grazie al Gal Terre Vibonesi, poi, ha offerto una degustazione delle eccellenze ed icone agroalimentari locali, dalla Cipolla Rossa di Tropea Igp Calabria, alla ‘nduja di Spilinga, ai formaggi del Poro, al miele delle Terre Vibonesi, al vino dell’associazione Costa degli dei. Il sindaco coglie l’occasione per ringraziare il presidente dell’associazione dei Borghi Più Belli d’Italia, Fiorello Primi, l’assessore all’agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo ed il dirigente regionale Giacomo Giovinazzo ed il Gal Terre Vibonesi attraverso il presidente Vitaliano Papillo per la fondamentale collaborazione.