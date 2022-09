Maierato, ritorna la 37esima edizione della “Sagra concorso della salsiccia”

«Dopo lo stop forzato per causa della pandemia che ha colpito le varie comunità stanno riprendendo anche i momenti conviviali. In occasione della ricorrenza annuale della Festa della propria Titolare Maria Santissima della Provvidenza e di San Francesco d’Assisi che si svolge a Maierato la terza domenica di settembre di ogni anno, il venerdì precedente viene organizzata la “Sagra concorso della salsiccia”, che quest’anno è giunta alla 37° edizione». È quanto ricorda il priore della Confraternita Nicola Monteleone, il quale annuncia che oggi, venerdì 16, settembre, dalle ore 20, ritorna la 37esima edizione della “Sagra concorso della salsiccia”, «sagra – aggiunge il priore – nata nel 1978 ed inserita all’interno della festa degli Scrisi, si distingue dalle altre per il concorso. Vengono preparati, dai concorrenti, dei piatti a base di salsiccia, la giuria dopo averli assaggiati li valuta esprimendo un voto che varia da 5 a 10. Ai primi tre classificati vengono assegnati dei premi».