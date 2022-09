Il Comune rende noto l’avvio del servizio in sinergia con la sede locale Udicon. Si lavora per realizzare iniziative di sensibilizzazione

A Ionadi nasce uno sportello gratuito anti-bullismo e anti-cyberbullismo. Lo riferisce in Comune in un avviso nel quale comunica alla cittadinanza il lancio del nuovo servizio concretizzato grazie alla collaborazione con la sede locale dell’Udicon, Unione per la difesa dei consumatori. Si tratta di uno strumento di aiuto, di ascolto indirizzato quanto ai ragazzi quanto alle loro famiglie. Un luogo dove poter confrontarsi su un fenomeno che coinvolge molti giovanissimi. Comprendere la portata di questa forma di comportamento violenta – che si manifesta con molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni – significa non solo prevenire ma anche consentire ai genitori di individuare campanelli d’allarme nei propri ragazzi. [Continua in basso]

Così, in un’epoca che corre veloce, dominata dagli smartphone e dai social, il Comune cerca di fare la propria parte in materia di prevenzione. Lo sportello è un primo passo: «Durante l’anno scolastico realizzeremo, in collaborazione con gli enti convenzionati ed il coordinamento dell’assessore ai servizi scolastici, ulteriori iniziative di informazione e sensibilizzazione», fa presente l’ente. Ad oggi, i genitori che interessati a prenotare un appuntamento con la specialista potranno inviare una email all’indirizzo ionadi@udicon.org. Nei giorni scorsi, invece, il Comune e l’associazione “Le foglie di Dafne” si erano prodigati sul fronte violenza di genere sottoscrivendo un protocollo d’intesa volto a fornire supporto concreto alle vittime e ai minori.

