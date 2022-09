Rombiolo, aperte le preiscrizioni per il servizio di asilo nido

A Rombiolo aperte le pre-iscrizioni per il servizio di asilo nido riguardante l’anno 2022-2023. Ne dà contezza il Comune che, sia sulle pagine social sia attraverso il sito istituzionale, ha avvisato le famiglie di aver avviato «la procedura con la Regione Calabria per l’autorizzazione all’apertura dell’asilo nido». In base «a quanto assicurato dal funzionario preposto – specifica l’ente- i tempi non dovrebbero essere molto lunghi». Per tali ragioni, l’amministrazione comunale si «sta attivando per reperire il massimo delle risorse aggiuntive onde gravare il meno possibile sul budget degli utenti». Contestualmente, in attesa dell’avvio del servizio, alle famiglie interessate si chiede di darne riscontro attraverso la compilazione di un modulo reperibile in Comune o sul portale on line. [Continua in basso]

La domanda, si evidenzia, non costituisce tuttavia garanzia di accettazione della stessa, per la quale sarà necessario attendere il modello di iscrizione da parte dell’ufficio del Comune con annesso regolamento di funzionamento dell’asilo nido e i criteri di attribuzione del punteggio. Le pre-iscrizioni dovranno essere presentate presso l’ufficio servizi alla persona del Comune oppure attraverso pec, all’indirizzo protocollo.rombiolo@asmepec.it.