Concorso “Le città di Berto”: premiate due studentesse del Liceo scientifico di Vibo

Anche quest’anno, premiate due studentesse del liceo scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia per la sezione Poesia all’interno del concorso di scrittura “Le città di Berto” XXXIII edizione 2022. L’allieva Roberta Maria Bono, della classe V sezione A, è risultata seconda classificata per la poesia dal titolo Diva triformis. Mentre Rebecca Barbuto, della classe V sezione A Scienze Applicate, ha ottenuto la menzione speciale per il testo poetico dal titolo L’audacia della casualità. Le alunne nel loro lavoro sono state guidate dalle rispettive docenti di Italiano Rosamaria Cantafio, referente del Premio per il Liceo di Vibo e Loredana Anania. [Continua in basso]

Il Premio interprovinciale di scrittura “Le città di Berto”, giunto ormai alla XXXIII edizione 2022, è promosso dal liceo statale “Giuseppe Berto”di Mogliano Veneto, con il patrocinio del liceo scientifico “di Vibo Valentia. Il Premio, dedicato allo scrittore Berto, nato a Mogliano Veneto ma vissuto in alcuni momenti della sua vita a Ricadi nella villa di sua proprietà, è aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori delle province di Catanzaro, Treviso, Venezia, Vibo Valentia. Il concorso prevede tre sezioni: Poesia, Racconto breve, Racconto lungo. Come anticipato, sono state premiate due studentesse del Liceo scientifico di Vibo Valentia per la sezione Poesia: Roberta Maria Bono e Rebecca Barbuto. Il Liceo scientifico vibonese da anni partecipa al premio di scrittura con risultati sempre ragguardevoli, che riempiono di orgoglio non solo la scuola, da quest’anno guidata dalla dirigente scolastica Licia Maria Bevilacqua, ma tutto il territorio provinciale. Particolarmente proficua negli anni è stata e lo è tuttora la collaborazione con la professoressa Gabriella Ferman, una delle infaticabili referenti del Premio di scrittura per il Liceo Berto di Mogliano Veneto. La cerimonia di premiazione è avvenuta il 23 settembre scorso, presso l’aula magna “Giancarlo Bertapelle”del Liceo di Mogliano Veneto.