Il gioco del Lotto premia Vibo Valentia, centrato un terno secco: ecco la vincita

Il Lotto premia la Calabria: a Vibo Valentia, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato il terno secco 1-4-8 sulla ruota Nazionale, vincendo 90mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 823,2 milioni di euro dall’inizio dell’anno. Calabria fortunata anche al 10 e Lotto: come riporta sempre Agipronews, a Reggio Calabria è stato centrato un 9 da 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,8 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.