Soriano Calabro beneficiario di risorse per i centri estivi

Un contributo ministeriale di poco meno di tremila euro, è stato destinato al Comune di Soriano Calabro per un progetto di gestione di attività ludico – ricreative, centri estivi e attività organizzate per minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Nell’ambito delle misure volte al sostegno delle famiglie e, in particolare, per favorire il benessere mediante l’offerta di opportunità educative, è stato istituito al Ministero dell’economia e delle finanze – per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – un fondo con dotazione di 58 milioni di euro, destinato “al finanziamento delle iniziative dei Comuni da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori.

Lo scorso 22 luglio, quindi, è stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle politiche per la famiglia l’elenco provvisorio dei beneficiari del fondo e al comune delle Preserre vibonesi è stato attribuito un finanziamento complessivo pari a euro 2.699,62 euro. Pertanto, sull’albo pretorio dell’Ente è stato pubblicato il bando per l’erogazione di contributi indirizzati ad attività per minori di età compresa tra 3 e 14 anni. L’istanza di contributo con il progetto allegato dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 20 ottobre 2022.