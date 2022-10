Vibo Valentia, al via il censimento della popolazione e delle abitazioni

Ha preso il via lo scorso 30 settembre la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale, coinvolgendo alcune famiglie residenti a Vibo Valentia e frazioni. L’Ufficio statistica e censimento rileva: «Si tratta di una indagine conoscitiva essenziale per tutti noi, in quanto l’obiettivo primario del Censimento è quello di mantenere, per un insieme di informazioni fondamentali di natura demografica, sociale cd economica, l’elevato livello di dettaglio territoriale. Il disegno di rilevazione – si evidenzia – si articola in due differenti indagini campionarie periodiche quali “Areale” e da “Lista” ed il nostro Comune è chiamato a partecipare». Le operazioni di raccolta dati sul campo termineranno il 22 dicembre 2022. L’Ufficio inoltre ribadisce l’importanza della «piena collaborazione di tutte le famiglie campione». Partecipare al Censimento, è un obbligo di legge e la violazione prevede una sanzione. [Continua in basso]

Come partecipare al Censimento

Ogni anno le famiglie coinvolte nel Censimento, partecipano in una delle seguenti modalità:

per la rilevazione “Arcale” sarà estratto un campione di indirizzi presso cui i rilevatori eseguiranno la rilevazione delle famiglie che vi dimorano abitualmente e delle abitazioni. In tale fase i rilevatori, riconoscibili attraverso il cartellino identificativo e dotati di tablet, effettueranno l’intervista a tutte le persone dimoranti abitualmente in famiglia le quali saranno avvisate tramite locandina e lettera Istat non nominativa del Censimento e lettera informativa da parte del sindaco;

sarà estratto un campione di indirizzi presso cui i rilevatori eseguiranno la rilevazione delle famiglie che vi dimorano abitualmente e delle abitazioni. In tale fase i rilevatori, riconoscibili attraverso il cartellino identificativo e dotati di tablet, effettueranno l’intervista a tutte le persone dimoranti abitualmente in famiglia le quali saranno avvisate tramite locandina e lettera Istat non nominativa del Censimento e lettera informativa da parte del sindaco; la rilevazione da “Lista” riguarda le famiglie presenti in una lista campionaria e i relativi alloggi. In tale fase, le famiglie possono compilare il questionario on line utilizzando le credenziali di accesso ricevute con la lettera informativa a firma del presidente Istat. In alternativa alla compilazione autonoma del questionario elettronico, possono recarsi presso il Centro comunale di rilevazione che si trova all’interno del Comune o farsi intervistare da un rilevatore. I dati trattati dall’Istat, per le finalità della rilevazione censuaria, sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Come ricevere assistenza

La famiglia può ricevere assistenza, completamente gratuita, rivolgendosi:

al Centro comunale di Rilevazione, presso gli uffici demografici dell’Ente, attivo dal 30 settembre al 22 dicembre nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 18:00 e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 previo appuntamento al numero fisso 0963/599238 oppure al numero di cellulare 3423243233/ 3287053176;

presso gli uffici demografici dell’Ente, attivo dal 30 settembre al 22 dicembre nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 18:00 e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 previo appuntamento al numero fisso 0963/599238 oppure al numero di cellulare 3423243233/ 3287053176; al numero del Responsabile ufficio censimento 3298078126 attivo dal 30 settembre al 22 dicembre nei giorni lunedì e mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 12:30; martedì e giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 18:00

3298078126 attivo dal 30 settembre al 22 dicembre nei giorni lunedì e mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 12:30; martedì e giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 18:00 al numero verde Istat 800.188.802 attivo dal 30 settembre al 22 dicembre tutti i giorni compresi sabato e domenica dalle ore 9 alle 21.

