Vibo Valentia: la fiaccola del CodeWeek illumina il Geometra e l’Industriale

Arriva a Vibo Valentia, all’istituto tecnico Geometri e Industriale, guidato dalla direttrice scolastica Maria Gramendola, la fiaccola simbolo della staffetta della settimana del Codice per raccontare le bellezze del territorio. L’iniziativa, partita il 10 ottobre scorso terminerà giorno 21, punta alla diffusione del pensiero computazionale attraverso il coding. In Italia la fiaccola, simbolo della staffetta della settimana del Codice, è partita dalla Toscana e, attraversando tutte le regioni, concentra una straordinaria quantità di eventi per offrire a tutti l’opportunità di sperimentare la programmazione in modo divertente, intuitivo e immediato.



Europe CodeWeek è una campagna di sensibilizzazione e alfabetizzazione lanciata nel 2013 per favorire la diffusione del pensiero computazionale attraverso il coding, diventata oggi una delle azioni cardine della strategia europea per le competenze digitali. Tema dell’edizione di quest’anno è “Racconta le bellezze del tuo territorio in codice” e la classe 4 E dell’Istituto Iis-Itg e Iti guidata dal membro Eft Calabria Onorato Passarelli e dal team digitale (professoresse Angelina Cantafio, Antonietta Salvia e Antonella Meduri), rappresenta la provincia di Vibo Valentia, nella staffetta Italia Code to Code, in occasione della Codeweek. Per l’occasione l’Istituto vibonese, che ha ricevuto la fiaccola dall’Istituto “Carlo Anti” di Verona alle ore 11 dell’11 ottobre, propone Metavibo – Vibo Valentia Metaverse Historic Experience”, una singolare caccia al tesoro in realtà aumentata che ha come obiettivo quello di valorizzare la città e sensibilizzare alla conoscenza dei tesori storico – archeologici di cui il territorio è ricco. L’esperienza, articolata su piattaforma Metaverse, consente di realizzare un percorso arricchito dalla realtà aumentata che si attua attraverso QrCode disseminati nei principali siti archeologici della città. La conoscenza dei siti si concretizza attraverso quesiti posti nell’app che prevede un filone tematico in cui vince la squadra che taglia il traguardo totalizzando più “ViboCoin”.