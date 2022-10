Tropea, disposto l’abbattimento di alberi ammalorati siti in località Barricello

Verranno abbattuti alcuni alberi insistenti in località Barricello, a Tropea. Il Comune, tramite ordinanza a firma del sindaco Giovanni Macrì, ha infatti predisposto il taglio di alcune piante poiché ritenute pericolose per l’incolumità dei cittadini. In particolare, nell’ordinanza si specifica che «durante i lavori di messa in sicurezza dell’alveo del torrente Piperno è stata riscontrata la presenza di alcuni alberi ad alto fusto ammalorati e pericolosi per la pubblica incolumità». Una situazione che potrebbe comportare insidie «per la generalità dell’utenza che accede all’area». Da qui la necessità di intervenire e predisporre l’abbattimento degli alberi. L’ordinanza, oltre alla pubblicazione sull’albo pretorio dell’ente, è stata comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al posto fisso della Polizia di Stato di Tropea, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, al Comando di polizia municipale di Tropea. Il responsabile del procedimento è il referente dell’ufficio tecnica, architetto Gabriele Crisafio.

LEGGI ANCHE: Comune di Tropea, Morra ritorna sulle stabilizzazioni degli Lsu/Lpu

A Tropea è ancora estate: sole e caldo e tanta gente in spiaggia