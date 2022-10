In Calabria aumentano gli stranieri residenti: ecco il dato nel Vibonese

Sono 93.845 gli stranieri residenti in Calabria secondo i dati provvisori dell’Istat, con un incremento di 849 persone rispetto ai dati del 2020. È quanto emerge dal dossier statistico sull’immigrazione presentato a Lamezia Terme in contemporanea con altre città italiane. Analizzando la situazione nelle province calabresi, emerge che l’incremento dei residenti stranieri si osserva in tutte le province ad eccezione del Crotonese (-946). Nello specifico: Cosenza registra un aumento poco superiore alle mille unità; Reggio Calabria +432; Catanzaro +271; Vibo Valentia circa 40 stranieri in più. Tra i residenti stranieri il rapporto tra i generi risulta equilibrato, con una leggera prevalenza di donne: al 31 dicembre 2020 sono il 50,2% del totale. La proporzione, tuttavia, è estremamente variabile in funzione della cittadinanza. [Continua in basso]



Con riferimento alle collettività di una certa rilevanza numerica, essa è nettamente sbilanciata in favore delle donne per quelle originarie dei Paesi dell’Europa dell’Est, come Russia (donne 83,8%), Bielorussia (83,3%), Polonia (82,0%), Ucraina (75,2%) e Moldavia (68,5%), da cui la maggior parte delle donne arriva in Italia per svolgere lavori di supporto e cura alle famiglie. Al contrario, quote prevalenti di uomini si rilevano tra i residenti ghanesi (91,7%), pakistani (90,6%), senegalesi (88,7%), bangladesi (85,7%), egiziani (85,3%) e tunisini (61,3%). Pressoché solo uomini sono i cittadini residenti del Gambia (97,2%) e del Mali (98,3%). Rapporti di genere più equilibrati si riscontrano per alcune collettività di più antico insediamento, come quelle marocchina, dove le donne rappresentano il 44,9% dei residenti, e albanese (50,3%). La collettività cinese, invece, prevalentemente strutturata in famiglie, presenta una perfetta parità tra i generi. Quella residente in Calabria alla fine del 2021 è una popolazione giovane con un’età media di 34,8 anni, a fronte dei 45,5 anni della popolazione italiana.

Di conseguenza, l’età media della popolazione complessiva è di 44,9 anni, «a conferma – è stato fatto notare – di come la più giovane struttura per età della popolazione straniera rallenti il progressivo invecchiamento di quella autoctona». A fine 2021 per la popolazione straniera il numero di persone che raggiungono l’età da lavoro è superiore rispetto a quelle che stanno per uscirne; infatti il contingente con un’età compresa tra 15 e 19 anni è pari al 4,8% del totale dei residenti, mentre la fascia 60-64 anni è pari al 4,0%. Situazione opposta accade per quella autoctona, dove sono più coloro che stanno per uscire dal mercato del lavoro (7,2%) rispetto a coloro che stanno per entrarvi (5,0%).