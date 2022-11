Ionadi, la Consulta delle associazioni elegge il suo primo presidente

A Ionadi entra nella piena fase operativa l’attività della Consulta delle associazioni e del volontariato territoriali. Il nuovo organismo è stato istituito lo scorso 9 agosto, nel corso della prima seduta ufficiale del Consiglio comunale. Nelle scorse ore, vi è stata l’elezione del primo presidente, durante la riunione di insediamento svoltasi nella sala consiliare del Palazzo municipale. A guidare in questa prima fase l’organismo, è stata chiamata Maria Alfonsa Farfaglia, presidente della realtà di Terzo settore “Il Dono”, attiva da circa un anno sul territorio e artefice, in questo frattempo, di numerose iniziative solidali. Ad oggi sono 12 le associazioni locali che hanno dato la propria adesione alla Consulta. Alla base, così come emerso nel corso della riunione, vi è ovviamente la possibilità di accogliere nuove iscrizioni, che potranno essere formalizzate attraverso l’apposita modulistica messa a disposizione dall’Amministrazione comunale. In questo contesto, l’incontro è servito anche a ratificare le iscrizioni ad oggi inoltrate dalle associazioni Onlus. Il presidente della neo Consulta è stato eletto dai presenti all’unanimità. Avrà ora inizio, dunque, la fase successiva di un percorso che punta a coinvolgere in modo diretto le organizzazioni di volontariato territoriali, dando loro la possibilità di formulare anche proposte ed esprimere pareri sui procedimenti che coinvolgono interessi del Terzo settore. Alla riunione di insediamento sono stati presenti, tra gli altri, il sindaco Fabio Signoretta e l’assessore comunale con delega ai Rapporti con le Associazioni, Nicolina Corigliano, i quali hanno voluto formulare l’augurio di un proficuo lavoro a tutti i componenti del nuovo organo consultivo.