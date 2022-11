Blackout a Mileto, la cittadina resta senza energia elettrica per qualche ora

E’ da poco tornata la normalità nell’antica capitale normanna dove vuoti di energia hanno interessato quasi l’intera cittadina. Per oltre due ore e per motivi ancora da accertare, infatti, la comunità ha vissuto momenti di grande disagio . Dalle 16 circa di oggi, il tilt (energetico) ha interessato via Episcopio e i fabbricati pubblici e privati che in essa vi ricadono, in particolare, alcune attività commerciali e realtà di rilievo della cittadina normanna. Tra queste, il Museo statale, la basilica cattedrale, il seminario vescovile e Palazzo San Giuseppe, all’interno del quale è ospitato ed opera il Cantiere musicale internazionale. Di conseguenza, tutte le attività sono state bruscamente e forzatamente interrotte, sia nel plesso culturale afferente alla Direzione regionale Musei Calabria e sia all’interno della Scuola di alta formazione musicale in cui, in quel momento, si stavano svolgendo le lezioni settimanali. Nella chiesa madre della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, addirittura, la messa prefestiva è stata coraggiosamente celebrata lo stesso, ma a lume di candela. Una sorta di ritorno alle origini, di cui a conti fatti i fedeli presenti e il celebrante avrebbero volentieri fatto a meno. Da poco, la situazione sembra essere tornata alla normalità con il ripristino della corrente elettrica. La comunità auspica sia stato risolto il problema, che ha generato non poche difficoltà alle attività pubbliche e ai cittadini.