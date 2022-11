Rombiolo, concluso il corso per l’uso del defibrillatore e il primo soccorso

Imparare ad usare il defibrillatore, apprendere i principi della prevenzione e degli interventi di primo soccorso, nonché le manovre salvavita come la rianimazione cardiopolmonare. È stato possibile per quanti, ieri pomeriggio, nell’auditorium comunale di Rombiolo hanno partecipato al corso di formazione per esecutori BLS-D, erogato dal Centro di formazione Augustus. Al termine è stata rilasciata ad ogni partecipante la certificazione all’uso del defibrillatore.

A tenere il corso sono stati Francesco Andreacchi (direttore del corso e istruttore) e Nicola Maria Nocera (presidente Augustus Vibo Valentia e istruttore). La formazione si è svolta con una prima parte teorica, una successiva parte pratica ed infine una verifica di apprendimento. Nella parte pratica tutti i partecipanti hanno avuto modo di apprendere come in alcune situazioni d’emergenza, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi, sia necessario saper agire con le diverse manovre salvavita. Manovre che sono state illustrate e provate, con l’ausilio di manichini adatti alle prove pratiche. Sono state messe in pratica ad esempio la disostruzione da corpi estranei (sia nel bambino che nell’adulto), la rianimazione cardiopolmonare (BLS) che si applica solamente in caso di arresto cardiaco e l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE).