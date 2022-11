Pizzo: rigenerazione per l’area del Palazzo di città e gli arredi di piazzetta San Francesco

Verrà rigenerata l’area del Palazzo di Città di Pizzo e arredata la piazzetta San Francesco. E’ quanto prevede una determina dell’ufficio tecnico del Comune di Pizzo con la quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori ad una ditta di Catanzaro per l’importo di 37.607,93 euro, con un ribasso del 6,90%. Il rup del procedimento è l’architetto Nicola Donato. I fondi arrivano da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020 con il quale è stato assegnato un contributo complessivo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nelle regioni Abbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna da destinare ad investimenti e infrastrutture sociali. Tale decreto ha assegnato al Comune di Pizzo l’importo di 44.730,50 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e da qui l’utilizzo dei fondi per la rigenerazione dell’area del Palazzo di città e gli arredi della piazzetta San Francesco, mentre la Commissione straordinaria le risorse riferite alle annualità 2020 e 2021 le ha assegnate per allestire il Teatro di Città.