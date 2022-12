Società Operaia di Mutuo Soccorso di Vibo, indetta l’assemblea generale

È stata indetta per sabato 17 dicembre l’assemblea generale della Società operaia vibonese di mutuo soccorso. La seduta è prevista per le ore 17 in prima convocazione e alle 17,30 in seconda, per trattare tre argomenti: la relazione del consiglio direttivo, la presentazione dei candidati, l’elezione generale per il triennio che va dal 2023 al 2025. Nello specifico si dovrà procedere alla elezione del presidente, di due vice presidenti e di otto consiglieri. Gli uscenti, salvo coloro che si sono dimessi, sono rieleggibili e le candidature ed eventuale dimissioni dovranno pervenire alla segreteria di via Gagliardi entro e non oltre le ore 18 di lunedì 12 dicembre. Le operazioni di voto, con le modalità degli anni precedenti, avranno inizio domenica 18 dicembre alle ore 8 e termineranno alle 16 dello stesso giorno.