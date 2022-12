Il vescovo Attilio Nostro ordina tre nuovi diaconi: la cerimonia nel carcere di Vibo

Il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, ha ordinato tre giovani diaconi – Carlo Bulzomi, Raffaele Cuppari e Domenico Vardaro – e lo ha fatto in un luogo di tutta eccezione: la cappella della casa circondariale di Vibo Valentia. Un momento di fede e di festa accolto con gioia dal direttore Angela Marcello e dal comandante Salvatore Conti. La celebrazione, organizzata dai cappellani dell”istituto don Maurizio e don Pietro, ha visto la partecipazione oltre che dei detenuti, anche di diversi sacerdoti e dei familiari dei nuovi diaconi. [Continua in basso]

«Un momento – si legge in una nota della Federazione Sicurezza Cisl di Vibo Valentia – in cui la Chiesa esce per andare verso le periferie, dentro un luogo di sofferenza per portare e per dimostrare la bellezza della luce che nasce dalla presenza viva di un Gesù che vuole rendersi vivo nei cuori di tanti fratelli che lo attendono. La direzione ringrazia il vescovo per questo dono fatto oggi alla comunità della Casa circondariale augurando ai nuovi diaconi di essere sempre a servizio degli ultimi. Una cerimonia unica nel suo genere: non era mai accaduto che un evento cittadino così importante fosse celebrato all’interno della casa circondariale, creando così quella “osmosi tra città e carcere” come evidenziato dal comandante Conti nel suo apprezzato e toccante discorso».

Al termine della cerimonia è stato premiato dalla direzione, con una targa, anche l’ispettore generale dei cappellani d’Italia monsignor Raffaele Grimaldi, per il prezioso e costante impegno sacerdotale a favore della Polizia penitenziaria e dei detenuti del carcere vibonese. Erano presenti all’evento oltre al procuratore della Repubblica Camillo Falvo, anche diversi sindaci – tra cui Giordano di Mileto e il suo vice – l’ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria Francesco Ciccone, il vice comandante Carmelo D’Angelo e il capo Area educativa Barbara Laganà.