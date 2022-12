A Vibo il concerto “Incanto di Natale” con il duo Maria Teresa e Andrea Ionadi

Oggi, martedì 27 dicembre, alle ore 19, all’Auditorium dello Spirito Santo di Vibo Valentia, il Comune organizza “Incanto di Natale”, concerto acustico del duo composto dal soprano Maria Teresa Ionadi e dal chitarrista Andrea Ionadi. Il concerto, nel quale canti natalizi e canti della tradizione calabrese si mescoleranno a brani del repertorio pop, prevede la partecipazione di vari ospiti per un appuntamento all’insegna della buona musica. Maria Teresa Ionadi, classe 1992 e formazione classica, ha una voce drammatica dal colore “argentino” e una potenza vocale che ha destato, fin da subito, l’attenzione dei suoi maestri e che le consente di interpretare con la stessa facilità brani della tradizione classica operistica e brani del repertorio leggero. Francesco, di cinque anni più giovane, già da bambino sperimentava la musica e lo strumento dal quale non si sarebbe più separato.



Insieme fratello e sorella formano un duo il cui repertorio spazia dal classico al moderno reinterpretato in chiave acustica, dando vita ad esibizioni uniche che al contempo rivoluzionano i pezzi e ne custodiscono le sonorità originali. La direzione artistica dell’evento è di Maria Teresa Marzano e insieme ad altre iniziative del periodo natalizio fa parte del cartellone complessivo coordinato dall’assessore alle Attività produttive Carmen Corrado. Un ringraziamento speciale da parte degli organizzatori va a Danilo Cafaro, presidente dell’Accademia mediterranea di proctologia, partner dell’appuntamento, per il sostegno nella realizzazione della serata.