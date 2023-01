I primi nati del 2023 in Calabria, il terzo bimbo venuto alla luce a Vibo

Sono cinque in Calabria i primi nati del 2023. Diciotto minuti dopo la mezzanotte è venuto alla luce con un parto cesareo il piccolo Giuseppe all’ospedale di Cosenza (peso 3,3 chili), mentre alle 2.24 della notte – e sempre a Cosenza – è nato Vincenzo che pesa 3,6 chili. Terzo nato dell’anno in Calabria si chiama Zarcov ed è venuto alla luce all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia da genitori originari dell’Est Europa. Zarcov è venuto alla luce alle ore 3.33 e pesa 4,24 chili. Quindi la piccola Bianca ancora all’ospedale di Cosenza alle 5.29 con un peso di 3,78 chili. Infine Diana Maria, nata all’ospedale di Reggio Calabria con un peso di 2,3 chili. Nessun parto negli ospedali di Catanzaro, Crotone e Lamezia Terme, mentre a Cosenza in mattinata – alle 10.15 – si è registrata anche la nascita della piccola Matilde con un peso di 2,75 chili. In Italia allo scoccare esatto della mezzanotte sono invece nati tre bimbi a Roma: Chiara, Giulia e Filippo.

