A Vibo Valentia serata di beneficenza dell’Asp in favore dei bisognosi

Una serata di beneficenza all’insegna della solidarietà e della convivialità quella organizzata dall’Asp di Vibo Valentia in favore dei bisognosi. All’evento che si è svolto ieri sera al 501 hotel, hanno partecipato medici e dirigenti dell’azienda sanitaria vibonese, ma anche rappresentanti di associazioni, del mondo della politica e del sindacato. Il ricavato della serata è stato consegnato alla Caritas diocesana attraverso il vescovo della diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea mons. Attilio Nostro.

A dare il benvenuto ai numerosi ospiti, il commissario straordinario Giuseppe Giuliano, insieme al direttore sanitario aziendale Matteo Galletta, al direttore generale Elisabetta Tripodi e al direttore dell’ufficio legale della Asp di Vibo Valentia Sabrina Caglioti. [Continua in basso]



Il vescovo, di ritorno da piazza san Pietro a Roma, dove ha partecipato alle esequie dell’emerito Papa Benedetto XVI, è intervenuto per un breve saluto: «Per me è significativo concludere questa intensa giornata qui a Vibo. La serata di beneficenza è un aiuto concreto verso le tante persone in difficoltà economiche. Ringrazio l’Asp – ha concluso – e quanti sono qui questa sera».

Articoli correlati