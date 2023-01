Lotteria Italia, ecco i numeri vincenti che si aggiudicano i premi di milioni di euro

Estratti i primi cinque biglietti della Lotteria Italia, a cui saranno abbinati i premi di prima categoria, quelli più ricchi, da 5 a 1 milione di euro.

Ecco i numeri:

Il Lazio, dunque, guida ancora una volta la classifica della dea bendata. I premi, ancora non abbinati ai singoli biglietti estratti, sono così suddivisi: primo premio 5.000.000 di euro; secondo premio 2.500.000; terzo premio 2.000.000; quarto premio 1.500.000; quinto premio 1.000.000.

In totale ci sono altri 190 premi da assegnare, per un importo complessivo di 16 milioni e 211 mila euro. Gli altri biglietti vincenti saranno così suddivisi: 10 premi di seconda categoria da 50.000 euro; 180 premi di terza categoria da 20.000 euro. In totale quest’anno i biglietti venduti sono stati 6.013.665, circa 400mila in meno rispetto al 2022. L’elenco dei biglietti vincenti sarà disponibile sul sito adm.gov.it