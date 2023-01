L’anticiclone africano lascia la Calabria: in arrivo pioggia e vento anche sul Vibonese

«L’anticiclone africano che da diverse settimane ha portato bel tempo e clima mite ha lasciato la nostra Regione. Da oggi e fino a martedì -conferma il meteorologo Salvatore Lia – una perturbazione atlantica raggiungerà la Calabria causando maltempo a tratti anche di forte intensità. L’ondata di maltempo ha raggiunto in queste ore il settore Tirrenico calabrese, dal cosentino, passando per il vibonese fino al reggino, con possibili picchi che potranno raggiungere i 100mm».

L’ondata di maltempo

Altrove invece avremo maltempo più moderato ma comunque non mancheranno locali rovesci di forte intensità soprattutto sul reggino e sul catanzarese; più riparato invece il comparto jonico crotonese. Ad accompagnare la perturbazione sarà un generale calo delle temperature che torneranno finalmente vicine alla media del periodo o localmente anche al di sotto, con valori che non dovrebbero superare i 12-13°C durante le ore diurne sulle coste. La conseguenza sarà anche il ritorno della neve sui monti e in particolare su Pollino, Sila e Aspromonte, dove sono previste nevicate a partire dai 1100 m di quota.

Raffiche di vento

Non solo maltempo e temperature in calo: la perturbazione porterà con sé anche un notevole rinforzo dei venti da ponente soprattutto ad inizio settimana con raffiche che potranno raggiungere i 70-80 km/h lungo il versante tirrenico, con conseguente aumento del moto ondoso marino lungo le coste esposte, e circa 90-100 km/h lungo il versante jonico reggino e catanzarese causate dalle raffiche di caduta che si andranno a creare. Questa sarà la prima perturbazione della stagione invernale, dopo un mese di dicembre a dir poco anomalo non solo sulla Calabria ma anche sul resto d’Italia e su alcune parti dell’Europa.

Articoli correlati