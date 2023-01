Serra, chiesa di Santa Maria del bosco: a breve il restauro della facciata

Verrà restaurata la facciata del Santuario di Santa Maria del bosco di Serra San Bruno, ricostruito dopo il terremoto del 1783 sui resti dell’antica chiesa fatta erigere da San Bruno per raccogliere i monaci in preghiera. I lavori che interesseranno la parte esterna della chiesa, rientrano nell’ambito del finanziamento ottenuto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede la rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale. Immerso tra secolari Abeti bianchi e tra giovani Faggi, il complesso del Santuario di Santa Maria del bosco è il luogo di maggior richiamo turistico e religioso di Serra San Bruno e lo scopo del restauro della facciata della chiesa è riportare tutta l’opera al suo originario splendore. L’interno della chiesa ha linee molto semplici e alcuni pezzi d’arte provenienti dall’antica Certosa, mentre sull’altare maggiore spicca l’ottocentesca statua lignea raffigurante Santa Maria del bosco. All’esterno, invece, si trova “il laghetto”, un piccolo bacino idrico costruito in granito in cui è presente una statua di San Bruno inginocchiato nell’acqua, a ricordo della consueta penitenza.

