A Paravati tutto pronto per l’apertura a tempo pieno dell’ufficio postale

Dopo la comunicazione inviata durante le festività natalizie al sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano, da parte della stessa Poste italiane arriva l’annuncio ufficiale che la sede territoriale della frazione Paravati ritornerà a breve a operare a tempo pieno. «Da lunedì 16 gennaio – si legge in una nota – vengono ampliati gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio postale di Paravati. Poste Italiane, da sempre vicina al territorio e alle realtà locali, con la rete più capillare del Paese, formata da quasi 13mila Uffici Postali e circa 26mila portalettere, conferma la sua grande attenzione ai Piccoli Comuni e l’impegno nell’erogazione di nuovi servizi. L’Azienda, parte integrante del tessuto economico, sociale e produttivo del Paese, continua dunque ad essere punto di riferimento per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione».



L’ufficio postale di Paravati – si aggiunge – «riaprirà sei giorni a settimana e l’orario al pubblico sarà il seguente: da oltre ai canali digitali come le App (Ufficio Postale, BancoPosta e Postepay) e il sito poste.it, dove sono anche indicati i nuovi orari di apertura degli Uffici Postali». Da tempo la sede territoriale del paese natio della Serva di Dio Natuzza Evolo operava a regime ridotto. A perorare la sua riapertura a tempo pieno, nel frattempo sono stati il sindaco Giordano e un apposito comitato civico sorto in loco.

