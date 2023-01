Tanta partecipazione al corso di “Primo soccorso” dell’Asd Sant’Onofrio

Tanta partecipazione al corso indetto dall’Asd Sant’Onofrio sulle tecniche di Primo soccorso, svoltosi presso l’aula magna della scuola media di Sant’Onofrio. Genitori, collaboratori sportivi, tecnici e tanti cittadini sono intervenuti ed hanno partecipato al momento di formazione. La giornata si è suddivisa in due momenti. Dopo i saluti iniziali del presidente Ciancio, sono seguiti quelli del dirigente scolastico Raffaele Vitale (che ha espresso apprezzamenti per le continue attività sociali svolte dall’Asd) della nutrizionista Antonella Tropea e della psicologa Giuseppina Arcella. Il relatore della giornata, il cardiologo Giuseppe Carullo, ha intrattenuto i presenti con una puntuale lezione, durante la quale ha ben spiegato l’importanza delle manovre di primo soccorso. In particolare, ha illustrato le azioni che permettono di aiutare, in situazioni di emergenza, una persona e garantire una prima assistenza in situazioni che possono verificarsi durante le attività della vita quotidiana e non. Perché – come ha precisato Carullo – «è importante conoscere le soluzioni e le pratiche necessarie, affinché si raggiunga un risultato efficace». La seconda parte è stata, poi, dedicata all’esercitazione pratica delle tecniche di primo soccorso e dell’uso del defibrillatore, con l’ausilio di due manichini.



Tutti i partecipanti hanno effettuato la prova pratica sui manichini, rimanendo entusiasti delle conoscenze acquisite utili per salvare una vita umana. Alla fine dei lavori è stato consegnato al dottore Carullo un assegno simbolico con il ricavato delle donazioni della giornata che sarà presto devoluto a due strutture sanitarie per l’acquisto di attrezzature mediche. Soddisfatto il presidente Ciancio che nel ringraziare tutti gli intervenuti, ed in particolare Carullo, ha espresso soddisfazione per il risultato dell’iniziativa, che sarà da sprono per prossime iniziative.

