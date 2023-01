Ionadi, domani il “Recruiting Day” per favorire l’occupazione sul territorio

«Abbiamo sin da subito accolto con entusiasmo e disponibilità l’idea di patrocinare un Recruiting Day sul nostro territorio comunale. Intendiamo lavorare per aumentare l’occupabilità dei nostri concittadini che attualmente si trovano senza un impiego o che intendono migliorare la propria posizione. A questa iniziativa seguiranno altri appuntamenti che dedicheremo anche alle imprese, atteso che la formazione aziendale è un elemento strategico in grado di garantire alle nostre imprese la capacità di rimanere competitive e di crescere nel tempo». Queste le parole con cui il sindaco di Ionadi Fabio Signoretta presenta l’iniziativa “Recruiting Day”, volta a favorire l’occupazione sul territorio comunale e non solo, senza distinzioni di età. L’evento, previsto domani 19 gennaio nella frazione Vena (all’interno dell’ex sala consiliare ospitata nella Delegazione municipale di Località Aeroporto), viene proposto dall’amministrazione comunale in collaborazione con “Randstad”, multinazionale attiva nel settore della formazione di risorse umane qualificate. Il Recruiting Day avrà luogo dalle 17 alle 19. [Continua in basso]

«Un’occasione – aggiunge al riguardo il sindaco Signoretta – per scoprire le esigenze di professionalità operanti sul territorio, le opportunità lavorative e formative, con specifico riferimento all’utilizzo degli strumenti di flessibilità del mercato del lavoro. I cittadini che parteciperanno all’iniziativa saranno gratuitamente formati in materia di redazione del Curriculum e di preparazione dei colloqui di lavoro. Per la partecipazione all’evento – conclude – non è prevista alcuna prenotazione, quindi sarà un evento aperto, con l’opportunità per tutta la cittadinanza di affacciarsi a questo servizio ad essa completamente dedicato».

