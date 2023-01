A Mammasantissima parla l’avvocato Staiano: stasera su LaCTv l’intervista esclusiva

Questa sera, alle ore 21, andrà in onda la seconda puntata di Mammasantissima - Processo alla 'ndrangheta, il format scritto e condotto da Pietro Comito

«Io sono sereno, se dovessi corrompere un giudice non lo incontrerei mai nella mia vita. Non sono uno stupido, l’accusa più grave che mi hanno fatto sa qual è? Che sono un coglione». Un’intervista lunga, intensa ed esplosiva quella rilasciata dall’avvocato Salvatore Staiano che andrà in onda questa sera, martedì 24 gennaio, alle o re 21, nella seconda puntata di Mammasantissima – Processo alla ‘ndrangheta, il format scritto e condotto da Pietro Comito. Alcuni collaboratori di giustizia hanno accusato il noto penalista di aggiustare i processi. Anche l’ex giudice Petrini l’ha accusato, salvo poi ritrattare. Un’altra indagine, questa correlata ai suoi rapporti con un altro magistrato, il giudice Valea, è stata invece recentemente archiviata. «Ho avuto il terrore che finisse male»: confessa l’avvocato riferendosi alla vicenda che lo ha visto coinvolto.



