Vibo Valentia, istituiti due nuovi sensi unici su vie del centro storico

Sono stati istituiti due nuovi sensi unici a Vibo Valentia. Il provvedimento riguarda in particolare via Torretta e via Stefano Colloca, site entrambe in pieno centro storico. L’ordinanza della Polizia locale che istituisce i due sensi unici prende le mosse dalle «reiterate segnalazioni pervenute verbalmente presso gli Uffici della Polizia Locale circa problematiche di traffico nell’area compresa tra Largo Carlo Diano (Bisogni) e relative traverse, determinate dai veicoli in sosta irregolare e dalla mancanza di segnaletica che ne disciplini la circolazione veicolare». I cittadini residenti nella zona hanno anche prodotto una nota scritta per evidenziare i disagi vissuti e, inoltre, diversi sono stati pure gli interventi degli agenti «a conferma di quanto segnalato, verificando di fatto una situazione caotica tra veicoli in sosta e in circolazione». [Continua in basso]

Considerando poi che «le vie Torretta e Stefano Colloca sono arterie con caratteristiche dimensionali alquanto ridotte e comunque, per la loro larghezza, tali da non consentire la circolazione nei due sensi di marcia», si è deciso di intervenire con un «provvedimento risolutorio, tale da rendere più fluida la circolazione e da evitare ingorghi».

Per quanto riguarda via Torretta, è stato istituito il senso unico nella direzione di marcia da via Gregorio D’Alessandria verso via Pietro Colletta. Su via Stefano Colloca, invece, il senso unico è stato istituito nella direzione da largo Carlo Diano verso via Torretta. L’ordinanza dispone poi che i veicoli in transito su via Torretta, all’intersezione con via Colletta, dovranno dare la precedenza ai veicoli in transito su quest’ultima via, mentre hanno il diritto di precedenza rispetto ai veicoli provenienti da via Stefano Colloca.

