“Borghi del lago Angitola”, il Comune di Monterosso avvia la gara d’appalto per i lavori

Il Comune di Monterosso Calabro ha avviato una gara di appalto misto, (lavori più forniture), tramite una procedura aperta e secondo il criterio del minor prezzo, per l’affidamento dei lavori “I Borghi del Lago Angitola. Tra percorsi naturalistici – culturali alla riscoperta degli antichi mestieri e dei luoghi di fede”, per un valore complessivo di 1.500.000,00 euro – di cui euro 1.185.000,00 euro per lavori e forniture ed euro 314.500,00 quali somme a disposizione dell’amministrazione. Si tratta di finanziamenti della Regione Calabria “Dipartimento Istruzione e Cultura Settore 02 – Borghi aree e parchi archeologici” e precisamente del “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006” assegnati il 21 dicembre 2020. [Continua in basso]

L’ amministrazione comunale di Monterosso Calabro è rientrata nei finanziamenti della Regione insieme ai Comuni di Filogaso, Maierato e San Nicola da Crissa i quali avevano sottoscritto un protocollo d’intesa per la presentazione di un’unica proposta progettuale. Il Comune di Monterosso risulta capofila, l’ingegnere Giuseppe Barbara responsabile unico del procedimento e l’architetto Giuseppe Valente direttore dei lavori.

