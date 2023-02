A Pizzo il raduno degli ex allievi agenti del 116esimo corso della Polizia di Stato

Per loro si tratta del 34esimo anniversario. Ogni anno il raduno tocca una località diversa, in questa occasione la scelta è ricaduta sulla città napitina

Nella giornata di ieri, Pizzo ha ospitato il raduno degli allievi agenti del 116esimo corso della polizia di Stato della scuola allievi di Vicenza in occasione del loro 34esimo anniversario della frequentazione del corso. Ogni anno il raduno tocca una differente località, Quest’anno la scelta è ricaduta sulla cittadina calabrese. La cerimonia ha visto la partecipazione degli ex allievi provenienti da tutta Italia, la presenza del sindaco Sergio Pititto e del questore di Vibo Valentia Cristiano Tatarelli. Dopo un primo momento in Piazza Musolino con l’alza bandiera e il suono del silenzio, i presenti si sono recati presso il Palazzo della Cultura per i saluti e i ringraziamenti e la consegna di una targa ricordo dell’evento da parte dell’Amministrazione comunale.

Il raduno a Pizzo

